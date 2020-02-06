武漢肺炎：封城效應！標普警告全球車市復甦受挫

外國傳媒報道，中國以「封城」應對武漢肺炎疫情，國際信貸評級機構標普周四(6日)指出，「封城」措施將導致全球車市穩定復甦步伐受挫，例如湖北省停產兩周，使該地區年產量估計下滑2至4%，而該省佔中國汽車總產量約9%，由於「封城」範圍擴大，將進一步影響汽車零組件生產，料有多達一半的汽車及相關零組件生產受挫。

標普原先估計，中國今年汽車銷量將增長1至2%，但如今可能因疫情衝擊而受挫。過去中國汽車產量連續兩年下滑，直到去年11月產能才現復甦迹象。

其中，德國福士(Volkswagen)為中國曝險最高的汽車製造商，其在中國有23座工廠生產汽車及相關零組件，佔集團總產能近四成。至於汽車零組件供應商，標普認為，博世(Bosch)將受嚴重衝擊，其在中國年銷售額約140億歐元(約1,197億港元)，僅次於德國，為集團第二大市場。

標普指，武漢肺炎疫情對今年中國車市穩定復甦展望構成重大下行風險，且沒有任何緩解措施，恐成為相關廠商2020年重大挑戰。

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