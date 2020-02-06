武漢肺炎：全球關注！中國周五早上公布貿易數據

武漢肺炎肆虐之際，中國政府將於周五(7日)上午公布1月貿易數據，市場預計1月進口按年下降3%，出口下降4%。市場尤其關注中國來自美國進口的情況。根據中美首階段貿易協議，中國需大幅增加從美國進口貨物。

不過，由於1月25日起中國是農曆新年假期，疫情所造成的破壞主要體現在2月數據，而2月通常是復工帶來產出和出口增加的時候。

中國社科院表示，由於武漢肺炎疫情肆虐，首季中國企業將推遲採購美國商品，但它們可以於較後時間增加購買規模，因協議履行情況是按照全年來計算。

Pantheon Macroeconomics首席亞洲經濟學家Freya Beamish指出，由於春節因素扭曲了市場，真正的貿易順差是2月才開始反映，估計將更波動。

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