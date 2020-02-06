武漢肺炎：中國政府推稅費減免措施　航空股受惠

中國政府周三(5日)宣布，要求各部門與地方政府確實做好防疫相關醫療物資和生活必需品確保供應的工作，全力援助防疫和相關企業的財稅金融政策，稅費減免追溯自1月1日起，並採取以下措施：

●對生產防疫重點物資企業擴大添購產能設備，允許稅前一次性扣除，全額退還這期間增值稅增量留抵稅額。

●對運輸防疫重點物資和提供公共交通、生活服務、郵政快遞收入免徵增值稅。

●對相關防疫藥品和醫療器械免收註冊費，擴大對藥品和疫苗研發的援助。

●免徵民航企業繳納的民航發展基金。

●利用專項再貸款政策，支援銀行業向重點醫療防疫物資和生活必需品生產、運輸和銷售的重點企業，包括小微企業，提供優惠利率貸款，並由國庫再給予一半的利率補貼，以確保企業貸款利率低於1.6%。

花旗表示，免徵民航企業繳納的民航發展基金，對於紓緩航空公司盈利壓力有很大作用，因今年中國航空業受武漢肺炎疫情影響，全年盈利已不樂觀。

花旗估計，若免徵間持續半年，今年上半年將為中國國航、東方航空，以及南方航空分別省下5.7億元人民幣(下同)、5.85億元，以及7.5億元資金，對於受疫情影響而運量大降的航空公司來說幫助極大。

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