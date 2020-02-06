豐田上調全年盈測 未計算內地停產影響
2020年02月06日 14:58
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(Getty Images圖片)
日本豐田汽車截至去年12月底止第3財季經營溢利6,540億日圓，收入7.54萬億日圓，齊勝市場預期，該公司並將3月底止今個財年的經營溢利預測，由原本的2.4萬億日圓，上調至2.5萬億日圓(約1,770億港元)，反映嚴格的成本控制和穩定的歐洲需求，有助該公司避免如美國同業般業績不振。
豐田股價今日收市大漲2.58%，為去年7月以來取大升幅。
儘管來自日本、北美和中國的需求疲軟，但歐洲需求穩步增長，當地對混燃車的需求佔該公司去年銷售額高達52%。不僅如此，日圓升值所構成的影響，較該公司預期溫和。
豐田預期今個財年的全球銷量可達895萬輛，與之前的估計一樣。不過，內地爆發疫症導致生產暫停，帶來不明朗，該公司表示，盈利預測尚未將停產的影響計算在內，仍在評估停產的影響，以及對供應鏈的影響。
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