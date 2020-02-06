武漢肺炎：內地敲響經濟戰「疫」　冀犧牲2月保全年

工銀國際發表報告指，隨着中國人民銀行注入逾萬億元人民幣流動性，以及下調逆回購利率，內地經濟戰「疫」已經打響！由於武漢肺炎對內地經濟影響仍在發酵，目前推算今年季度實際按年增速預計依次為4.3%、 5.6%、6.2%、6.1%，全年增速將守住5.6%底線，增速明顯比無疫情衝擊下的預測大為放緩。

該行原預測，今年季度實際按年增速預計依次為6%、 5.9%、6%、6%，全年增速穩守6%水平。不過，該行強調仍會維持早前報告的基本判斷，包括今次疫情對短期內地經濟造成較大壓力，並主要在首季顯現；貨幣政策、財政政策及社會保障政策若能提早發力，將及時阻斷相關衝擊，實現更好的效果、更低的政策成本。

更重要的是，疫情衝擊不會扭轉內地經濟長期增長方向。疫情平息後，內地經濟增速反彈所打開的短期投資機會等，將依然值得期待。

值得留意的是，據內地媒體報道，中國恒大智庫首席經濟學家任澤平有份撰文的報告提出，隨着農曆新年長假後返工、返學潮日益臨近，大規模內地人口流動即將重啟，內地政府應「速戰速決」。

該報告指出，在疫情影響下，返工潮已明顯被推遲，預料長假後返回城市的人流高峰在2月8日及9日前後開始出現。考慮到疫情高傳染性及長潛伏期，目前應對戰略是犧牲一定的經濟代價，務求疫情集中在2月消滅，換取盡快控制疫情、後續安全復工，以及經濟明顯恢復。

－－－－－－