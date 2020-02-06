高盛：停運賭場對澳博及美高梅EBITDA影響較大
2020年02月06日 15:30
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(Getty Images圖片)
高盛發表報告指出，對於澳門政府日前宣布賭場暫停營業半個月，估計今年賭收將跌3至4%；EBITDA(除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)則跌5至6%。若賭場再額外停業多一周，EBITDA將再降低2至3%。
該行維持對今年澳門賭收預測為按年下跌9%，其中貴賓廳跌10%及中場跌8%，且上半年料按年跌31%。該行認為，濠賭股最近2至3周的跌勢已很大程度上反映武漢肺炎疫情對板塊未來4至5個月的負面影響，包括賭場停運半個月。
報告補充，在收益組合、成本結構，以及營運效益等因素下，相信澳門停運賭場對澳博(00880)及美高梅(02282)EBITDA影響較大，主因其較低的盈利能力及效率，EBITDA利潤率分別為10%及21%，同業平均為23%。
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