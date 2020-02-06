武漢肺炎：傳AI概念股曠視暫緩上市 公司未評論
2020年02月06日 15:33
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武漢肺炎疫情嚴重，拖累新股上市步伐。上市之路一波三折的中國人面識別等人工智能(AI)公司曠視科技，原定農曆新年假期後展開招股等一系列活動，惟現時因疫情而暫緩。該公司未有評論有關消息。
曠視科技以同股不同權(WVR)架構申請上市，若成功上市，將是繼小米集團(01810)、美團點評(03690)，以及阿里巴巴(09988) 後，香港第4隻WVR股份。此前市傳其集資規模達5億至10億美元(約39億至78億港元)，上市後估值或逾400億港元。
曠視科技去年10月被美國商務部列入實體清單後，後有香港網民發起「一人一信」活動，以圖阻止該公司在港上市。該公司去年11月未能通過交易所聆訊，當時傳出上市委員會要求其提供更多資料。
另外，有投行界人士指，部分已為來港作第二上市鋪路的中概股，正評估疫情，或延後有關計劃。
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