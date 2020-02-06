武漢肺炎：信安資管指港股最壞可跌至24500點

信安資金管理(亞洲)高級投資策略師陳曉蓉表示，農曆新年假期期間與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續發酵，牽動金融市場走勢。在疫情穩定下來之前，中港股市未來一段時間表現料維持疲弱，最壞情況下，恒指有機會下試2018年第四季低位24,500點。

從板塊來看，受疫情影響較大的，預期包括航空、旅遊、餐飲、博彩等。另外，部分周期性板塊例如房地產所受的影響亦會較大。回顧2003年上半年，非必需消費品及必需消費品板塊在所有板塊中表現落後，而與疫情相關度較低的電信、原材料及能源表現則相對較好。除此以外，生物醫藥相關股票有機會受惠，內地部分藥企於SARS期間股價曾升超過六成，而同期上證指數漲幅僅兩成左右；防守性相對強的板塊，如保險、公用股亦有機會跑贏。

陳預計，隨着疫情穩定下來，中央有機會加大財政及貨幣寬鬆等逆周期措施的力度。後續財政政策或通過進一步減稅降費的手段對餐飲、酒店、娛樂等行業進行支持，對疫情影響較大的中小型企業等主體可能通過定向減稅、發放補貼等方式進行救助支持，專項債規模亦有可能適度提高。貨幣政策方面，或通過定向降準等舉措提供流動性，LPR利率亦有望進一步降低，扶持市場信心。

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