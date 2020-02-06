天然氣冧價！傳中海油部分合同遭遇「不可抗力」

外國傳媒報道，中國海洋石油告訴一些供應商，公司將不會接收液化天然氣(LNG)貨物，這罕見舉措彰顯出武漢肺炎對全球商品流動影響之深。

據消息人士透露，中海油已宣布部分合同遭遇「不可抗力」，向荷蘭皇家蜆殼(Royal Dutch Shell)和道達爾(Total)等公司發出了「不可抗力」通知，即期裝運的貨物也包括在內。該公司暫未有回覆。

中國上周曾表示，對於受到武漢肺炎影響的企業，以及為了遏制病毒傳播而導致業務受到衝擊的企業，將會提供「不可抗力」證明的支持。

據標普全球普氏能源資訊顯示，中海油的供應商包括伍德賽德石油營運的西北大陸架LNG和蜆殼的Queensland Curtis LNG項目，以及道達爾公司。蜆殼不予置評。伍德賽德表示正「密切關注對市場的潛在影響」。道達爾沒有立即回應。

此舉將令亞洲LNG現貨價格進一步受壓，由於供應過剩及冬季氣溫較高，亞洲LNG現貨價格目前已處於歷史最低水平。

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