【市後重點睇】金價升抵1560美元 油價續漲
2020年02月06日 16:19
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(Getty Images圖片)
美匯指數反覆企98.26，港匯處7.7637，離岸人民幣(CNH)處6.9719，美元兌日圓弱企109.91。歐元及英鎊回升，兌美元報1.1007關，英鎊報1.2987關。金價升抵1,560美元。國際油價續漲，布油漲1.5%，報56.11美元，紐油2.07%至51.8美元。道指期貨升194點。
●市後關注點
-21:30 美國每周新申領失業救濟人數
●港股午後進一步挾高，恒生指數收市飆706點或2.64%，報27,493點；國企指數升270點或2.58%，報10,764點。主板成交1,317億港元。中國海洋石油飆逾半成。
-殺人鯨狙擊累股價急挫，康哲藥業中途停牌。
-港股格局：黎永良料短期內瘋狂上落！
-市民瘋搶紙巾，維達最多抽升8%，收市無升跌。
●A股午後升1%至3%，醫療製藥股發力。
●亞洲股市：日股升幅擴大至逾600點，韓股漲2%。
●新加坡與美國擬推進金融數據互聯。
●亞洲股市：日股收漲554點，韓股漲2.8%。
●全球經貿戰：內地下周五起調低750億美元美國貨關稅。
-中國降美國貨關稅，人民幣抽上6.96水平。
●武漢肺炎：
-莎莎新春港澳銷售急挫逾70%，執董減薪75%。
-摩通降資產組合中股票配置，提高債券權重。
-中鋼協指首季影響較大，次季料好轉。
-肯德基及Pizza Hut中國母企料首季營運虧損。
-英國智庫料內地GDP增速將降0.4%。
-全球關注！中國周五早上公布貿易數據。
-封城效應！標普警告全球車市復甦受挫。
-傳京東等美上市中概股押後回港掛牌。
-渣打調低今年全球經濟增長預測至3.2%。
-傳AI概念股曠視暫緩上市，公司未評論。
●傳滙豐未決定讓祈耀年「坐正」CEO。
●澳洲去年12月零售銷售跌0.5%。
●福布斯：李嘉誠失落香港首富之位，四叔登榜首。
●豐田上調全年盈測，未計算內地停產影響。
●內地敲響經濟戰「疫」，冀犧牲2月保全年。
●高盛：停運賭場對澳博及美高梅EBITDA影響較大。
●花旗：消費稅加疫情困擾，日本將陷技術性衰退。
●菲律賓減息0.25厘，報3.75厘；巴西央行亦減息0.25厘，至4.25厘。
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