【市後重點睇】金價升抵1560美元　油價續漲

2020年02月06日 16:19
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    (Getty Images圖片)
    美匯指數反覆企98.26，港匯處7.7637，離岸人民幣(CNH)處6.9719，美元兌日圓弱企109.91。歐元及英鎊回升，兌美元報1.1007關，英鎊報1.2987關。金價升抵1,560美元。國際油價續漲，布油漲1.5%，報56.11美元，紐油2.07%至51.8美元。道指期貨升194點。
    ●市後關注點
    -21:30 美國每周新申領失業救濟人數
    ●港股午後進一步挾高，恒生指數收市飆706點或2.64%，報27,493點；國企指數升270點或2.58%，報10,764點。主板成交1,317億港元。中國海洋石油飆逾半成。
    -殺人鯨狙擊累股價急挫，康哲藥業中途停牌。
    -港股格局：黎永良料短期內瘋狂上落！
    -市民瘋搶紙巾，維達最多抽升8%，收市無升跌。
    ●A股午後升1%至3%，醫療製藥股發力。
    ●亞洲股市：日股升幅擴大至逾600點，韓股漲2%。
    ●新加坡與美國擬推進金融數據互聯。
    ●亞洲股市：日股收漲554點，韓股漲2.8%。
    ●全球經貿戰：內地下周五起調低750億美元美國貨關稅。
    -中國降美國貨關稅，人民幣抽上6.96水平。
    ●武漢肺炎：
    -莎莎新春港澳銷售急挫逾70%，執董減薪75%。
    -摩通降資產組合中股票配置，提高債券權重。
    -中鋼協指首季影響較大，次季料好轉。
    -肯德基及Pizza Hut中國母企料首季營運虧損。
    -英國智庫料內地GDP增速將降0.4%。
    -全球關注！中國周五早上公布貿易數據。
    -封城效應！標普警告全球車市復甦受挫。
    -傳京東等美上市中概股押後回港掛牌。
    -渣打調低今年全球經濟增長預測至3.2%。
    -傳AI概念股曠視暫緩上市，公司未評論。
    ●傳滙豐未決定讓祈耀年「坐正」CEO。
    ●澳洲去年12月零售銷售跌0.5%。
    ●福布斯：李嘉誠失落香港首富之位，四叔登榜首。
    ●豐田上調全年盈測，未計算內地停產影響。
    ●內地敲響經濟戰「疫」，冀犧牲2月保全年。
    ●高盛：停運賭場對澳博及美高梅EBITDA影響較大。
    ●花旗：消費稅加疫情困擾，日本將陷技術性衰退。
    ●菲律賓減息0.25厘，報3.75厘；巴西央行亦減息0.25厘，至4.25厘。
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