武漢肺炎：外國基金瞄準中國不良貸款市場

中國龐大債務問題隨時變「金蛋」？儘管早前有機構憂慮內地不良貸款(NPL，俗稱壞帳)及資產總值勢將飆升，但部分外國投資者正試圖從內地企業債務清理中獲利。

據彭博引用會計師事務所羅兵咸永道的研究顯示，去年內地壞帳及資產總值估計已升至1.5萬億美元，今年很可能繼續增長，意味外資可收購的目標更多。因內地正進一步向外國資本開放，現時內地允許外資公司申請資產管理公司牌照，直接向中資銀行收購不良貸款。

參考上述研究數據，內地向外國投資者出售不良貸款相關資產組合的交易數量，呈現逐年攀升的形勢。羅兵咸永道估計，去年國際投資者向內地不良貸款領域投資11億美元，許多知名投資者至今仍在「尋寶」，並希望盡快完成今年首筆交易，暫時平均年回報率目標介乎13至15%。

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