武漢肺炎：高盛料莎莎盈利影響大　傷過六福及周大福

該行指，莎莎在香港及澳門業務佔比非常高，加上農曆新年期間7日訪港旅客人次按年大跌85%，按敏感性盈利分析，假設今年首4個月港澳市場同店銷售跌30%，中國市場同店銷售跌15%，莎莎截至今年3月底止全年盈利將大跌85%。

至於六福和周大福的盈利敏感性相對較低。該行假設，若今年首4個月港澳市場同店銷售跌35%，中國市場同店銷售跌15%，六福和周大福截至今年3月底止全年盈利將分別下跌14%和16%。

據報告指，對中國內地市場而言，除了武漢的店舖需暫時關閉，市民因為疫情避免人群聚集，武漢以外地區門店人流顯著減少。按門店位置劃分，六福約5.4%門店位處湖北省，周大福則有4.2%。至於莎莎僅約0.4%門店位處湖北，其內地業務佔總收入僅4%。六福和周大福的內地業務佔總收入比重分別為42%和68%。

該行解釋，雖然六福和周大福來自內地市場收入佔比高，惟毛利表現較佳，批發組合增加有助分散香港遊客萎縮的風險，並穩定中國業務收入。至於兩家公司削減在港店舖可降租金成本，有望緩解部分經營去槓桿壓力。

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