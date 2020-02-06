【fb直播】港股飆升　散戶見好就收？

港股連升4日，內地宣布降低5850億美元美國貨關稅一半，再加上憧憬新型肺炎有望解決，恒指周四(6日)愈升愈有，最多升821點，高見27,608點；雖然中美貿戰有好消息，但眼下武漢肺炎疫情嚴峻，港股再上衝空間是否有限？投資者見好就收？抑或要再下一城？

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