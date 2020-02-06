證監會禁止興業金融前分析員重投業界一年
2020年02月06日 16:44
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香港證監會禁止興業金融前研究分析員謝嘉熙重投業界，為期12個月。
調查發現，謝氏在2013年8月至2015年10月期間，透過其父親在另一家經紀行的證券交易帳戶進行交易，而沒有通知其當時的僱主興業金融，並且兩次買賣興業金融受限制名單上的股票。
證據顯示，謝氏在2013年11月至2015年7月期間，透過其父親的帳戶進行的部分交易：(a)以與謝氏建議相反的方式進行；及(b)涉及在其部分研究報告發出前30日內或發出後3日內，買賣該等報告所涵蓋的公司的股份。
此外，謝氏於2013年9月至2015年6月期間，在多份研究報告中沒有披露自己在其父親帳戶內，持有與4家公司有關的財務權益。
該會指，謝氏的行為不僅違反了興業金融的內部政策和《操守準則》，而且與他作為研究分析員的角色產生嚴重衝突，並且令人質疑他擬備的研究報告的客觀性。因此，證監會認為，他不是獲發牌的適當人選。
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