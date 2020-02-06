武漢肺炎：惠譽恐中國首季經濟僅增長3%　除非...

外國傳媒報道，國際評級機構惠譽(Fitch)預計，若武漢肺炎疫情要到今年第2季才受控，中國首季經濟增長按年恐剩下約3%。不過，由於估計中國政府會救市，下半年經濟將出現較大幅度增長，全年能「保五」。

該機構認為，因疫情對中國經濟的影響仍有很高不確定性，現階段調整對中國經濟增長預測言之尚早。不過，寬鬆貨幣政策救市是「雙刃劍」，一旦過度寬鬆，可能會對其他政策目標出現負面影響，如降低金融風險，這也將為中國主權評級等帶來下調壓力。

惠譽強調，目前預測是假設「疫情延續到第2季」，倘疫情可以在接下來數周被抑制的話，對中國經濟增長的影響有機會減少，甚至更樂觀，因今年中國經濟增長只會修正0.2個百分點左右。

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