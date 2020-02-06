武漢肺炎：中信里昂料澳門首季賭收少逾半
2020年02月06日 17:26
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(Getty Images圖片)
中信里昂發表報告指，市場歡迎澳門政府暫停賭場營運15日的決定，雖然決定為博彩業帶來前期痛楚，但亦為未來業務更快恢復打開大門。
面對暫停賭場營運15日及4至5個月內旅客人數大減的影響，該行大幅降低對今年全年賭收預測，由原來預計增長5%，調低至下跌15%，賭收壓力主要來自上半年。該行預料首季賭收將下降52%，第二季則下跌23%。該行估計，今年下半年澳門賭收將有改善，料第三季增長9%，第四季再恢復至增長11%。明年則有望增長達35%。
中信里昂又調低六間澳門賭場營運商今年EBITDA(除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)預測4%至39%，以反映賭收預測下調，並下調股份目標價，其中銀河娛樂(00027)目標價由78.1元降至76.99元；美高梅(02282)目標價由17.33元降至16.94元；金沙中國(01928)目標價則由46.99元降至46.85元。
另外，滙豐研究指出，1月份賭收受疫情拖累按年跌11%至221億澳門元，而農曆年間7天內地客亦按年跌83%，貴賓廳及中場業務均跌最多50%。雖然防疫措施幫助管控疫情，但對博彩收入增長帶來負面影響。
該行估計，若首季餘下時間日均賭收值為5.5億澳門元，即去年日均賭收的三成，首季賭收將按年跌38%。這意味貴賓廳及中場將分別跌45%及33%。該行亦將今年賭收預測由增長7%下調至跌6%，並將今年EBITDA預測下調12至16%。
該行認為現時有兩大下行風險。第一，暫停賭場營運措施有機會延長；第二，疫情有機會持續。該行預計，若賭場再延長關門15天，今年賭收將跌9%。若復甦延遲，日均僅5.5億澳門元賭收的情況或會持續至第二季，將拖累今年賭收按年跌18%。該行將博彩股目標價下調了2至4%，以反映盈利下調的影響。
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