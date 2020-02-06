武漢肺炎：中銀推支持措施　物業按揭貸款「還息不還本」

值得留意，當中包括但不限於從事或受僱於零售、餐飲、運輸、旅遊酒店、娛樂服務等行業。由即日起至2020年6月30日，於該行供款1年或以上，且過去12個月還款紀錄正常的按揭客戶，可就其物業按揭貸款申請「還息不還本」，為期6個月。

該行指，期滿後可因應情況申請再延長6個月，即最多12個月無須償還本金，方便客戶靈活調動資金。該行亦會豁免客戶有關申請的手續費。

為支援中小企應對疫情，中銀香港亦推出「中小企抗疫專項貸款計劃」。由即日起至6月30日，該行將為符合貸款條件的客戶提供綠色審批通道，安排特快貸款審批。客戶無須提供任何抵押品，最快可於1日內完成審批，3日內落實提款。該計劃提供特優利率，免貸款手續費，貸款金額最高為200萬元，還款期長達60個月。

另方面，針對生產和經營衛生防疫、醫藥產品等防護抗疫設備和物品的工商企業，該行提供資金支援，供提升產能營運使用，支援保障抗疫物資供應。為共同抗擊疫情提供金融服務便利，協助客戶優先辦理與採購抗疫物資相關的開戶、全球匯款、支付結算和捐贈，並一律免收手續費。

此外，若中銀客戶未能如期繳交中銀人壽指定人壽保險計劃的保費，保費寬限期可延長至2020年6月30日。

該行並指，在目前非常時期，客戶如因特殊情況未能依時償還按揭、私人貸款及信用卡貸款，可向銀行申請豁免相關罰息、利息及逾期還款手續費。

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