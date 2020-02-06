德勤「劈炮潮」未停！再辭任上市公司核數師
2020年02月06日 18:34
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)近期連環「劈炮」浪潮持續！
銀建國際(00171)公布，德勤已辭任核數師，自2020年2月6日起生效。董事會亦宣布，安永會計師事務所經董事會審核委員會推薦，已獲委任為新任核數師，以填補德勤辭任後的臨時空缺，自2020年2月6日起生效，任期將至下屆股東周年大會結束為止。
德勤於其辭職函中指出，其正常程序包括每年考慮是否將繼續為其審計客戶提供服務。經考慮眾多因素，包括核數費用及其於目前工作流程下可動用之內部資源後，決定辭任核數師。
據東網統計，單自去年12月中至今，德勤辭任核數師的上市公司數目達32家，涉及的上市公司包括主板和GEM，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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