德勤「劈炮潮」未停！再辭任上市公司核數師

德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)近期連環「劈炮」浪潮持續！

德勤於其辭職函中指出，其正常程序包括每年考慮是否將繼續為其審計客戶提供服務。經考慮眾多因素，包括核數費用及其於目前工作流程下可動用之內部資源後，決定辭任核數師。

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