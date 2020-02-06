【社會動盪】度小月母企料蝕逾兩千萬　已關4間餐廳

集團董事認為，自去年6月以來的反修例運動，以及今年1月在香港開始爆發的武漢肺炎所引起的不確定性，將會繼續影響香港整體經濟及集團財務表現。因此，集團對未來數月的盈利能力採取保守及審慎態度。

集團預期虧損主因是收益按年大幅減少約19.1%，在截至2018年12月31日9個月期間及之後，關閉了4間餐廳，以及自2019年6月以來的香港社會動盪，對現有的食肆產生負面影響；員工成本按年增幅約19%，主因是某些在香港市區的新食肆開業，而有關影響已部分被結業的到期餐廳所抵銷；其他收入及其他收益按年減少約28.1%，主因是2019年5月贖回投資基金導致股息收入減少所致，而有關影響部分被出售「台灣牛肉麵」及「中國廚房」於香港的商標的收益所抵銷。

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