武漢肺炎：廠商會料港經濟九七後最差

香港中華廠商聯合會發表今年香港經濟展望，指延續去年經濟下滑形勢，加上中國武漢肺炎疫情對香港旅遊業及零售市道帶來重大打擊，預測今年香港經濟萎縮情況將進一步加劇，估計將出現1997年回歸以來首次連續兩年經濟收縮，今年經濟料按年收縮1.5%。

廠商會會長吳宏斌稱，即使疫情能受控，香港經濟活動及消費需求會逐步恢復，但去年社會事件對香港與內地社會關係的破壞性影響仍有待修復，加上疫情對旅遊業的壓抑作用亦會延續一段頗長時間，故訪港旅遊業未必能夠迅速強勁地反彈。

廠商會預測今年上半年訪港遊客人數將銳減逾九成，經濟增長將因此被拖低超過3個百分點。今年首兩季本地生產總值或甚至出現3至4%的負增長，即使下半年有望回復輕微正增長，但仍不足以令全年經濟擺脫負增長。

環球經濟方面，該報告認為疫情對中國經濟所造成的影響，可能產生「外溢效應」，並拖累全球經濟增長，故即使香港今年貨物出口貿易的跌幅或有所收窄，但全年仍難以實現正增長。

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