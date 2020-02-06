武漢肺炎：會計師行料新股上市「唔會遲太多」

武漢肺炎肆虐，新股市場受到拖累，市傳有公司計劃調整上市時間表。會計師行安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮認為，企業調整上市步伐「唔會遲太多」，最多3周至1個月，相信主要對受疫情嚴重拖累的板塊有較大影響。

他解釋，疫情只有兩個可能性：一是受到控制，一是繼續蔓延。有資金需求的公司，通常取態不傾向延遲，寧願減低估值上市，以籌集資金。若情況再惡化，估值將會更低，即使受控，公司仍可在上市後再集資，故預計不會出現大規模押後的情況。

另外，有熟悉新股市場運作人士認為，有部分企業因業務獨特、受負面消息纏繞等因素，難以估值，再加上市場環境等因素，押後上市計劃是無可厚非，尤其現時中國一級市場資金緊張，機構投資者更偏好已具盈利能力的企業作投資，因所投資的企業在上市後較快獲得分紅。

部分已為來港作第二上市鋪路的中概股，市傳正評估疫情，或延後有關計劃。蔡氏指，雖然中美已簽署首階段貿易協議，但由於早前曾傳出美國有意打壓，甚至制裁在美上市的中資企業，這些公司或仍有慮，故為保障投資者，仍會進行回港第二上市計劃。因為在香港上市後，港股及ADS(美國存託股票)便可進行互換，即使在美國受到限制，可以「搬貨」至港買賣。

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