南韓電信商開始預售iPhone 9 料仍可趕3月底登場

雖然武漢肺炎疫情嚴重影響內地智能手機的生產進度，但蘋果公司(Apple Inc.)的平價版iPhone很大機會仍會在3月底前登場；南韓有網民更指，當地電信商已開始預售iPhone 9/iPhone SE2，料入場價為399美元，128GB版本售價則介乎449至499美元，與之前的傳聞無大分別。

外媒早前報道，富士康內地工廠倘宣布延後開工，蘋果公司的iPhone產能可能會受到巨大影響，甚至面臨斷貨。

Apple料將於3月春季發表會推出iPhone 9/iPhone SE2，估計2月新春過後便要全力生產該平價版iPhone，惟現時供應鏈延後復工，可能打亂其於中國供應鏈的出貨節奏。

鴻海旗下富士康目前配合中國官方防疫政策延後復工，蘇州廠停工至周六(8日)，上海廠停工至9日，東莞廠更將停工至下周一(10日)。

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