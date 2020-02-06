日本人「5字頭」危機！80%怕退休　25%零存款

外國傳媒報道，日本有調查指出，受訪的50多歲「上班族」中，有高達八成表示，對退休後不繼續工作感到不安。更甚的是，每4名受訪者就有1名透露，自己沒有存款！

上述調查針對年齡介乎50歲區間、共319位日本「上班族」。結果發現，受訪的50多歲「上班族」有高達八成對退休後不工作感到不安，其中感到「非常不安」的佔39.2%，而感到「稍微不安」的佔41.4%，最主要是「擔心晚年生活資金」，其次是「擔心與社會聯繫斷絕」、「擔心失去人生意義」等。

值得留意的是，近1/4受訪者沒有存款；存款不到100萬日圓(約7萬多港元)的比例也達近10%。

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