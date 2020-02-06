利嘉閣按揭黃詠欣：「還息不還本」助緩解斷供潮

對於有銀行提供物業按揭貸款「還息不還本」安排，利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣認為對市場有穩定作用，有助減輕供樓人士的財政壓力，緩解香港樓市困局，以至整體經濟的進一步衝擊，起到防患未然的作用。

過去逾半年的社會動盪，再加上近期的疫情影響，相信對香港經濟、樓價以及就業市場都會有很大影響，一旦出現裁員潮，可能會出現不少斷供的情況，若物業變成銀主盤推出市場拍賣，也會形成連鎖效應，或會進一步衝擊原本已疲弱的樓市。

她舉例指，如尚欠銀行貸款300萬元，以現時利率2.5%計算，6個月還息不還本，月供約6250元，較供息連供本要約1.2萬元，每月少數千元開支，對失業或短期經濟有困難的人士，都有效減輕財政壓力。

現時中銀香港的供息不供本安排，是要求貸款人的供款期再順延半年。由於暫時只有一間銀行推出相關安排，黃詠欣預計銀行會考慮本身系統及操作安排能否配合。若更多銀行跟隨相關做法，會更有助穩定樓市。

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