【代理寒冬】美聯8成續租分行獲減租　平均減幅逾兩成

疫情冰封樓市成交，美聯物業住宅部行政總裁布少明預期，2月份住宅物業成交將急跌3成，若情況持續，估計行內多達3成代理「失飯碗」，故自去年社會運動爆發，已由9月起不斷向業主爭取分行減租。至今有近8成新續約的分行已獲得減租，平均減幅逾兩成，最高減幅更接近7成。布氏強調，減租個案集中於新型肺炎爆發前，估計受疫情影響，各行各業將出現結業潮，大量吉舖出現，促使對商舖租金進一步下調。

他又指出，內地個人遊暫停，令核心區舖市雪上加霜，並已跌至低殘水位，現時再受到肺

炎衝擊，估計今年租金將再下跌。若疫疫情擴大，民生區商舖租金有機會「追跌幅」。 而其他未續租分行如不獲減租，會考慮不再續租，藉此重整網絡。

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