包商銀行重組後股權分布曝光

去年中被中國人民銀行(即中國央行)和銀保監會接管，並進行市場化改革重組的包商銀行，最新股權比例曝光。內媒引述內地徽商銀行的公告，披露該行參與發起設立的新包商銀行及收購包商銀行部分資產負債的情況。

重組後的包商銀行(最新名字仍待定)註冊地在內蒙古，註冊資本暫定200億元人民幣。股東包括內蒙古自治區財政和國有企業，合計持股約50.16%，存保基金持股約29.84%，而徽商銀行的持股約15%，建設銀行附屬公司建信金融資產投資公司持股約5%。

據了解，有關的持股比例仍有待監管機構批准。

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