Twitter季度收入首突破10億美元 連賺兩年
2020年02月06日 21:06
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(Getty Images圖片)
社交媒體Twitter季度收入首次突破10億美元大關，去年第4季收入升11%至10.1億美元，稍高於市場預期的9.945億美元，但純利由前年同前的2.55億美元降至1.19億美元，經調整後每股賺25美仙，遜預期。去年全年，Twitter賺14.7億美元，連續兩年錄得盈利。
用戶方面，Twitter上季每日活躍用戶增加700萬，至1.52億，高過市場預期的1.481億，按年則增加21%，公司稱用戶增加主要由產品改善和推出更多個人化內容帶動。
另外，Twitter預測今季收入將介乎8.25億至8.85億美元，分析員平均預測則為8.689億美元。
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