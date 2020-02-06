Twitter季度收入首突破10億美元　連賺兩年

社交媒體Twitter季度收入首次突破10億美元大關，去年第4季收入升11%至10.1億美元，稍高於市場預期的9.945億美元，但純利由前年同前的2.55億美元降至1.19億美元，經調整後每股賺25美仙，遜預期。去年全年，Twitter賺14.7億美元，連續兩年錄得盈利。

用戶方面，Twitter上季每日活躍用戶增加700萬，至1.52億，高過市場預期的1.481億，按年則增加21%，公司稱用戶增加主要由產品改善和推出更多個人化內容帶動。

另外，Twitter預測今季收入將介乎8.25億至8.85億美元，分析員平均預測則為8.689億美元。

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