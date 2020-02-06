財匯局：核數師與上市公司需評估疫情對審計影響
2020年02月06日 21:09
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財務匯報局發表最新電子通訊，因應香港交易所(00388)與香港證監會發表的新指引，上市公司管理層、審計委員會，以及核數師，應合作一起評估疫情對上市公司業績審計的影響。
尤其是疫情是否對公司有重大影響而需要調整和在財務報表中披露；核數師是否有足夠的時間和資源在今年3月底前完成對公司截至去年12月底止的審核；以及如預期審核會有所延遲，有甚麼無法解決的具體及實際障礙等。
通訊又提到，在現時充滿挑戰的金融和社會經濟形勢下，審計質量和審計獨立性更為重要。
核數師應特別注意上市公司無形資產的減值評估，包括商譽、收益確認、關聯交易和異常交易等，有可能會增加不當會計或披露的風險。
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