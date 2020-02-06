武漢肺炎：東南亞水果滯銷　榴槤恐要劈價七成

外國傳媒報道，中國的疫情管制措施已衝擊東南亞國家的農產品出口！

報道指出，中國是東南亞農產品出口的主要市場，東盟數據顯示，泰國、越南約有1/4農產品出口到中國，緬甸則向中國出口超過一半的農產品。其中，泰國、越南，以及緬甸的「水果和蔬菜」出口，約有一半被中國採購。

有供應中國西瓜和甜瓜的緬甸水果商表示，現在中緬之間所有物流停止，因為沒有買家，即使將貨物運到中緬邊境也無用，故被迫「內銷」，許多農民因無利可圖，更索性不收割尚未收成的農作物。

泰國方面，由於中國人對榴槤需求不斷增長，預計今年泰國榴槤的產量達95.6萬噸，但隨着疫情爆發，料從2月下旬起，泰國恐有近100萬噸榴槤充斥市場，使價格可能從去年的每公斤180泰銖(約44.93港元)，跌至每公斤50泰銖(約12.48港元)，即大幅下跌72%。

越南方面，因中國關閉了中越之間的9個貿易據點，使越南有數百個裝滿火龍果和西瓜的貨櫃被困在邊境。越南2018年的火龍果產量超過100萬噸，在所有出口水果中，有1/3是火龍果，價值超過10億美元(約78億港元)。越南種植者協會統計，出口的火龍果中約90%進入中國。

換言之，東南亞農民可謂陷入困境，越南、緬甸當局已要求農民另尋其他出口市場或轉作「內銷」。

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