樓價UPDATES：疫市出貨　嘉亨灣劈兩球

近期樓價氣氛淡靜，業主減價意欲增加，西灣河嘉亨灣兩房戶勁劈200萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●西灣河嘉亨灣2座中低層H室，實用面積490方呎，兩房間隔，去年11月底開始放盤，原開價1,150萬元，終減價200萬元或17.4%，以950萬元沽出，實用呎價19,388元。

●鰂魚涌太古城怡山閣低層D室，實用面積689方呎，三房間隔，去年10月中放盤，叫價1,200萬元，最終劈價200萬元，成交價1,000萬元，實用呎價14,514元。

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九龍

●將軍澳SAVANNAH第1座高層E室，實用面積481方呎，兩房間隔，以月租2萬元租出，實用呎租41.6元。

●將軍澳維景灣畔11座高層G室，實用面積499方呎，兩房間隔，一月叫價900萬元，最後以855萬元沽出，實用呎價17,134元。

●長沙灣碧海藍天2座高層C室，實用面積499方呎，兩房間隔，開價855萬元，減至848萬元成交，實用呎價16,994元。

●油塘油翠苑C座中層2室，實用面積553方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價718萬元，減價72萬元或約10%，以646萬元成交，實用呎價11,682元。

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新界

●大圍金獅花園2期F座高層2室，實用面積282方呎，兩房間隔，以468萬元易手，實用呎價16,596元。原業主於2015年以330萬元購入單位，持貨5年帳面獲利138萬元。

●馬鞍山迎海5座中層D室，實用面積799方呎，三房套房間隔，開價約1,200萬元，略減至1,180萬元易手，實用呎價14,768元。

●青衣藍澄灣錄本月首宗成交，屋苑2座中層C室，實用面積488方呎，兩房間隔，以595萬元易手，實用呎價12,193元。

●沙田第一城7座低層D室，實用面積504方呎，三房間隔，以800萬元易手，實用呎價15,873元。

●粉嶺逸峯5座低層C室，實用面積509方呎，兩房間隔，開價約660萬元，以630萬元獲承接，實用呎價12,377元。

●東涌映灣園6座高層H室，實用面積901方呎，三房連套房間隔，放盤僅一星期，減價10萬元以950萬元售出，實用呎價10,544元。

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