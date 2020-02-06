基金公會：不應「一刀切」押後業績公布期限
2020年02月06日 22:23
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武漢肺炎影響上市公司核數工作，香港證監會及香港交易所(00388)日前發指引，只容許公司刊發未審核初步業績，未有如會計界所願延遲提交業績。投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，不應「一刀切」押後業績公布期限，認為只會令投資者在掌握資訊時更混亂。
她表示，「押後期限，如何劃界線？一個月定兩個月？所謂牽一髮而動全身，往後的時間表也可能要改動，只會無止境咁押後。」
她認為，從整體方向，應是盡量維持市場的紀律，按照現有時間表，如常運作，以減低對市場影響。從投資者角度，更應保持資訊流通，「公司提供資訊，做得幾多得幾多。」
她補充，明白「一刀切」做法對核數師、上市公司及審計委員會是最清晰，而刊發未經核數師協定的初步業績會對它們構成壓力，做更多工作。
但她認為，審計委員會一向已有機制分析中期或未經審核財務報告，新指引雖不是最理想的做法，但已平衡各方。
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