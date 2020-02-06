夜市UPDATES：道指創新高後倒跌　港股夜期低水逾250

市場繼續憧憬全球放水救經濟、武漢肺炎疫情會有改善，加上中美貿易關係會因疫情而有改善，美股周四(6日)早段再創新高，惟高位湧現獲利盤，道指率先倒跌。道指現報29,272點，跌17點或0.06%，曾高見29,406點，創新高；標指報3,336點，升1點或0.05%；納指現報9,521點，升12點或0.13%。

港股夜期亦「高處不勝寒」，現報27,240點，跌142點，低水254點。歐洲3大指數則上揚，德國DAX指數報13,560點，升82點或0.61%；英國富時100指數報7,502點，升20點或0.27%；法國CAC指數報6,027點，升42點或0.71%。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少1.5萬人，至20.2萬人，為去年4月中以來最低，並少過市場預期的21.5萬人；前周止持續申領人數則增加4.8萬人，至175.1萬人，多過市場預期的172萬個。

目前市場人士非常留意上述數據，因被視為失業率的領先指標，一旦新申領失業救濟人數突然大升，投資者就要減持股票。故此，現階段仍能支持股市向上。

至於商品市場，石油輸出國組織(OPEC)及其他友好產油國的技術小組，在維也納經過3日會議後，建議每日額外減產60萬桶，以抵銷武漢疫情對石油需求的打擊。有關建議仍需交由各產油國的部長作出討論才可實施，但據悉，產油國仍未就本月何時召開緊急會議的日期達成共識，其中出席今次小組會議的俄羅斯官員，要求回國後尋求咨詢。

消息公布後，國際油價出現回吐，布蘭特期油現跌1.68%，報每桶54.35美元；紐約期油現跌0.79%，報每桶50.35美元。

現貨金價則報每安士1,568美元，升0.35%。

【22:37】市場揣測內地疫症不會重創全球經濟，加上中美貿易關係改善，道指開市早段續升115點，至29,406點新高；標指破頂，升7點，至3,342點；連續兩日創收市新高的納指再升34點，至9,543點。

社交網站Twiiter去年第4季收入增長11%至10.1億美元，略多過預期，期內每日活躍用戶增加700萬，至1.52億，較2018年同期增加21%，亦多過預期。總結去年全年，Twitter錄得純利14.7億美元，為連續第2年錄得利潤，股價早段漲13.42%，至37.87美元。

晶片商高通於財年首季經調整後每股盈利99美仙，勝市場預期，收入增5%，至50.8億美元。該公司表示，內地疫症可能影響整體手機業的生產和銷情，股價早段跌4.17%，至87.12美元。

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