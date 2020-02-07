中環Hot Talk：「疫」境上市　靠虛擬銅鑼？

踏入鼠年之後，相信不少香港人的價值觀都有所改變，健康最重要已是老生常談，現在金錢和時間也要退下來，因為還不及口罩重要。平常做一件事要考慮時間和金錢，現在最先考慮的是做一件事要消耗多少個口罩。花一個口罩去排隊碰運氣博換來多一盒口罩是否值得見仁見智，但一家人外去食飯每人花一、兩個口罩則遠不及派一名代表外出買餸只消耗一個口罩划算。

與17年前沙士時相比，現在科技已大大進步，不少公司早已有相關技術和設備讓員工在家工作。不過，始終有些行業或工作也難以讓員工在家完成。可幸疫情暫時對股市的運作未有太大影響，僅聽聞會計界和上市公司有聲音要求押後業績期。

除了上市公司，一些打算上市的公司也有難題，尤其是那些打算短期內來港招股的內地企業。對於很多企業老闆來說，上市儀式可算是最光榮的一天，在疫情似乎於短時間內也不會緩和的情況下，到底交易所會不會取消新股的上市儀式呢？即使交易所不取消，內地企業的老闆和高管也未必能來到香港參加盛會。不知道交易所會否安排「虛擬銅鑼」讓新股老闆進行儀式？

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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