【財經要聞】疫潮苦主供樓只畀息　每月還款少6成

中銀香港表示，周四起至6月30日，於該行供款一年或以上，且過去一年還款紀錄正常的按揭客戶，可申請「還息不還本」安排，為期六個月，期滿後可因應情況再申請延長六個月。

以貸款額每100萬元、還款期二十年及實際按揭利率2.5厘計算，每月本金連利息的供款金額為5,299元，若還息不還本則月供約2,000元，還款額有望在短期內大減六成。

香港金融管理局發言人指，接獲部分銀行通知，計劃推出臨時紓緩措施，包括容許有困難的住宅及商業按揭貸款暫緩償還本金、減免信用卡借款費用，及重組企業貸款還款期等。局方對此表示歡迎，並建議其他銀行考慮實施類似安排。

上海商業銀行執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉表示，於肺炎疫情肆虐下，不論個人或企業收入均備受打擊，未來情況恐會更加嚴峻，認為延期償還按揭本金，有助減輕市民財務壓力，預計其他銀行短期內跟隨相關措施。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享認為，銀行的還息不還本的安排，無疑會加大銀行營運成本，但坦言「成本高咗都好過即刻變壞帳，最緊要唔好斷供」，認為措施屬適切安排。

事實上，中銀香港為去年全年的現樓按揭登記宗數冠軍，市佔率達26.3%。但星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝提醒，市場應關注中銀香港的延期還本措施，有否包括承做按揭保險，以及申請發展商二按的按揭客戶在內，因為高成數按揭的新上車客的財政實力最低，最需要相關紓困措施。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣亦警告，一旦香港出現裁員潮，或會有按揭斷供的情況，若物業變成銀主盤推出市場拍賣，亦會形成連鎖效應，並進一步衝擊樓市，相信延期還本有助穩定樓市。

值得留意的是，除還息不還本安排外，中銀香港亦提供貸款利率優惠及特快審批、為供應抗疫物資的企業提供資金援助、延長到期保費寬限期及增加額外保障，以及豁免貸款逾期罰息等一系列措施。

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