新濠博亞煞停收購皇冠股權

新濠博亞去年五月宣布會從帕克的私人公司收購1.3535億股或19.99%皇冠股份，首半部分早於去年六月完成，惟餘下一半6,767.5萬股的交易卻因為澳洲監管當局的調查而遲遲未能完成。延至周四，雙方同意終止尚未完成的交易。

新濠博亞表明在當前情況下要把資金用於核心資產，現階段無意增持皇冠，亦不會尋求派員加入皇冠的董事會。

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