新濠博亞煞停收購皇冠股權
2020年02月07日 00:22
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新濠國際(00200)旗下美國上市的新濠博亞娛樂周四宣布，終止從澳洲富豪帕克(James Packer)收購第二批皇冠度假集團(皇冠)股份的交易，理由是因應武漢肺炎疫情嚴重打擊亞洲綜合度假村的旅遊需求，以及澳門政府近日決定暫時關閉當地的所有賭場，新濠博亞需要重新檢視所有今年準備進行的非核心投資。
新濠博亞去年五月宣布會從帕克的私人公司收購1.3535億股或19.99%皇冠股份，首半部分早於去年六月完成，惟餘下一半6,767.5萬股的交易卻因為澳洲監管當局的調查而遲遲未能完成。延至周四，雙方同意終止尚未完成的交易。
新濠博亞表明在當前情況下要把資金用於核心資產，現階段無意增持皇冠，亦不會尋求派員加入皇冠的董事會。
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