歐股收市上漲　德銀急升逾12%

歐洲股市收市上漲，英國富時100指數收報7,504點，升22點或0.3%；法國CAC指數收報6,038點，升52點或0.88%；德國DAX指數收報13,574點，升96點或0.72%。

中美貿易關係進一步緩和，雙方於上月15日簽署首階段貿易協議後，中方周四(6日)宣布，由下周五(14日)起，調低對750億美元美國貨實施的報復性關稅，其他對美國貨加徵的關稅措施則會繼續執行，並開展對美加徵關稅商品的排除工作。

個股方面，法國興業銀行上季盈利未達預期，但公布了股票回購計劃，並承諾在2020年提高盈利能力。法興股價收漲1.02%。

鋼鐵製造商Arcelormittal上季盈利超預期，同時公布樂觀的前景預測，刺激其股價大漲11.04%。

德意志銀行據報獲美國Capital Group增持至3.1%股份，股價急升逾12%。

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