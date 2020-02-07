美股收市：道指升88點　與標指納指齊破頂

市場傾向相信內地疫症不會重創全球經濟，加上中美貿易關係改善，美國股市周四(6日)做好，3大指數齊創收市新高。

道指收報29,379點，升88點或0.3%；標指收報3,345點，升11點或0.33%；納指收報9,572點，升63點或0.67%，連續3日創收市新高。

中美貿易關係進一步緩和，雙方於上月15日簽署首階段貿易協議後，中方周四(6日)宣布，由下周五(14日)起，調低對750億美元美國貨實施的報復性關稅，其他對美國貨加徵的關稅措施則會繼續執行，並開展對美加徵關稅商品的排除工作。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少1.5萬人，至20.2萬人，為去年4月中以來最低，並少過市場預期的21.5萬人；前周止持續申領人數則增加4.8萬人，至175.1萬人，多過市場預期的172萬個。

目前市場人士非常留意上述數據，因被視為失業率的領先指標，一旦新申領失業救濟人數突然大升，投資者或要減持股票。故此，現階段仍能支持股市向上。

個股方面，社交網站Twiiter去年第4季收入增長11%至10.1億美元，略多過預期，期內每日活躍用戶增加700萬，至1.52億，較2018年同期增加21%，亦多過預期。Twiiter股價收市急升15.1%。

晶片商高通於財年首季經調整後每股盈利99美仙，勝市場預期，收入增5%，至50.8億美元。該公司表示，內地疫症可能影響整體手機業的生產和銷情，股價早段跌4.17%，至87.12美元。高通股價收跌0.33%。

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