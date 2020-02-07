Uber上季收入符預期　股價盤後升逾3%

叫車平台Uber公布，去年第四季，收入按年增37%至40.7億美元，符合市場預期；淨虧損10.96億美元，去年同期為虧損8.87億美元。每股虧損64美仙，去年同期虧損1.98美元，市場預期虧損為68美仙。

Uber股價盤後一度急升近一成，其後升幅回順至3.37%，報38.41美元。

期內，總預訂量(Gross Bookings)按年增28%至181.3億美元，好過預期的180.3億美元。不過，總支出按年亦大增25.2%至50.4億美元，主要由於公司投入更多發展旗下外賣平台Uber Eats，以及其他業務。

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi表示，公司不計較成本來刺激增長的日子已經完結，對於未來長遠錄得利潤水平充滿信心。

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