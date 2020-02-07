TCL電子發盈喜　最多抽升26%

該股股價最多抽升26%，高見4.5港元，暫時成交逾4,100萬元。

公司預計，期內業績顯著增加主因包括：

(1)受益於集團產品技術提升、產品結構持續優化及推進降本增效，TCL品牌電視機整體毛利率提升；(2)得益於海外市場領先優勢及全球化產能布局，集團TCL品牌電視機海外市場銷售規模及經營業績均大幅提升；(3)集團全球互聯網業務規模持續擴大、盈利能力顯著增強，增厚公司淨利潤。該年度首次新增來自海外互聯網業務的可持續性收入，而透過深圳市雷鳥網絡科技在國內市場運營的互聯網業務平台的全年淨利潤按年增幅預期超過120%；及(4)集團原持有深圳市雷鳥網絡科技44.44%股權經重新計量其公允價值至收購日期而錄得的一次性重大非經營性收益約7.9億元。

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