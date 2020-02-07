武漢肺炎：賭場關閉　永利澳門每日損失近2000萬元

永利度假村公布去年第4季業績，其中永利澳門純利1.82億美元，按年倒退2.3%；期內娛樂場收益按年大跌15.2%，至9.46億美元，總收益跌13.8%，至11.15億美元。

澳門業務(包括永利皇宮及永利澳門的業務)上季經調整後的物業EBITDA為3.47億美元，按年減少11.78%。至於2019年全年經調整後的物業EBITDA為137.83億美元，按年減少12.6%。

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