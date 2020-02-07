武漢肺炎：賭場關閉 永利澳門每日損失近2000萬元
2020年02月07日 07:15
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(Getty Images圖片)
澳門政府因應武漢肺炎擴散，下令關閉賭場15日抗疫。外電引述永利澳門(01128)母公司永利度假村行政總裁Matt Maddox在分析員會議中表示，旗下澳門業務每日損失約250萬美元(約1,950萬港元)，目前太早估計賭場何時可以重開，集團會密切注意情況。至於當地的酒店及餐廳，現時維持有限度服務。另外，集團提到，對於是次疫情帶來的損失，並不獲保險公司保障。
永利度假村公布去年第4季業績，其中永利澳門純利1.82億美元，按年倒退2.3%；期內娛樂場收益按年大跌15.2%，至9.46億美元，總收益跌13.8%，至11.15億美元。
澳門業務(包括永利皇宮及永利澳門的業務)上季經調整後的物業EBITDA為3.47億美元，按年減少11.78%。至於2019年全年經調整後的物業EBITDA為137.83億美元，按年減少12.6%。
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