武漢肺炎：翠華設危機處理委員會　高層減薪30%

該委員會由兩名非執行董事及一名獨立非執行董事組成，負責提供戰略方向及制定預防措施，以在各方面盡量降低疫症風險，建立應對程序以減輕對集團顧客及員工的醫療保健及安全的負面影響，並協調集團高級管理層及各部門，以實施任何應對疫症的措施。

由於目前新型冠狀病毒疫情仍然持續，集團正密切審視市場情況，透過該委員會適時調整策略應對，全體董事局及高級管理層成員亦率先由2020年2月1日起減薪30%，為期3個月，作為調節成本方案的第一步。如若疫情及社會經濟環境進一步惡化，全體董事局成員將進一步調節。

公司指，將繼續監察疫症發展以及相關政府政策，以採取適當措施防止疫症蔓延，並在適當時候另行作出公布。

－－－－－－