【專家點評】古勝：「三桶油」得一隻博得過？

過去幾日，香港股民不難有身處平衡時空嘅感慨，一邊廂內地疫情愈演愈烈，香港確診個案已達二十多例；另一邊廂，中、港股市及美股持續做好。就連向來弱勢嘅「三桶油」，股價都藉住油價由低位反彈而追落後，問題係依家仲追唔追得過？

講到底，三桶油嘅表現與內地經濟、油價息息相關。先睇中國經濟，刻下半壁江山近乎停擺，雖然傳出武漢肺炎有藥可醫，但疫症高傳染嘅特性依然無解，即係內地製造業、消費產業及商業活動仍然無法正常進行，短期內恢復無望，可以預見首季GDP增長必定大幅下跌，對石油需求亦會下降。

再睇番油價，少咗中國呢個石油需求大戶，油價自然唔會有運行。評級機構惠譽就預測，若然疫情惡化，或會加劇全球油市供應過剩問題，今年油價維持高度波動。不過惠譽續指，有見石油輸出國組織及盟國(OPEC+)可能減產救油價，布蘭特期油不太可能持續低於每桶50美元。換言之，油價於50美元有支持，但上升空間不足。

東方產經專欄作者 古勝

－－－－－－