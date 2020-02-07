康寧傑瑞製藥附屬通過歐盟品質受權人現場檢查

是次檢查是為了準備KN035(由集團發明的一種抗PD-L1重組人源化單域抗體)的全球臨床試驗穩定供藥和後續商業化生產。歐盟品質受權人主要針對江蘇康寧傑瑞位於中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區生物醫藥生產基地的品質管制體系及生產現場的設備設施進行全面、嚴格、系統的檢查。

該生產基地此前已順利通過中國江蘇省藥品監督管理局的現場檢查，並獲頒《藥品生產許可證》。此次順利通過歐盟品質受權人的現場檢查標誌著江蘇康寧傑瑞的生產、倉儲及相關支持體系和品質管制體系進一步完善，生產能力進一步擴大，為全球臨床試驗穩定供藥和後續商業化生產打下了堅實的基礎。

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