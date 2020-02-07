【市前重點睇】美股再創收市新高　日圓跌穿110

美匯指數報98.49；港匯處7.7365；離岸人民幣(CNH)暫高見6.9739；美元兌日圓弱見110.02；歐元報1.0981；英鎊報1.2929。金價升至1,568美元；布油報54.93美元；紐油企51美元水平。道指期貨升逾20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指下跌逾百點。

●中國周五(7日)公布1月貿易數據，市場料進出口皆下滑。

●美國財政部長姆紐欽不認為，新型冠狀病毒疫情會影響中國履行農產品採購承諾，第二階段談判有可能要到11月美國總統大選後才進行。

●澳洲央行指出，武漢肺炎對當地經濟構成的風險有可能高於2003年沙士；並預計今年本地生產總值(GDP)增長2.75%，2021年GDP增長3%。

●美股三大指數齊創收市新高。道指收報29,379點，升88點或0.3%；標指收報3,345點，升11點或0.33%；納指收報9,572點，升63點或0.67%，連續3日創收市新高。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報27,326點，跌167點或0.61%。

●即月恒生指數夜期收報27,295點，跌87點，低水199點，成交30,953張。

●美國10年期國債孳息率下跌0.86點子，報1.6422厘。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少1.5萬人，至20.2萬人，為去年4月中以來最低，並少過市場預期的21.5萬人。

●OPEC+周四(6日)召開聯合技術性會議後，建議OPEC+進一步減產每日60萬桶，來抵銷新型冠狀病毒疫情的影響。

●紐約期油收報每桶51美元，升25美仙或0.5%；布蘭特期油收報每桶55.21美元，跌7美仙或0.1%。

●紐約期金收報每安士1,570美元，升7.2美元或0.5%。

●Pinterest料今年總收入增33%至15.2億美元，市場預期為14.8億美元。公司股價於盤後交易時段升5.07%，報23.01美元。

●叫車平台Uber公布，去年第四季收入按年增37%至40.7億美元，符預期。Uber股價盤後升3.37%，報38.41美元。

●英國富時100指數收報7,504點，升22點或0.3%；法國CAC指數收報6,038點，升52點或0.88%；德國DAX指數收報13,574點，升96點或0.72%。

●福布斯：李嘉誠失落香港首富之位，「四叔」李兆基登頂。

●南韓電信商開始預售iPhone 9，料仍可趕3月底登場。

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