【股民熱話】去爭購口罩廁紙　倒不如做呢個動作自保…

近期香港人方寸大亂，除了清潔消毒用品搶購一空之外，還要通宵瞓街搶購口罩，甚至要盲搶食米、廁紙、衞生巾等日用品，總之人一慌，心大亂！皆因今時今日，政府防疫工作不盡人意，靠唔住，眼見疫情肆虐，難怪人人自危！

老實講，日用品用量始終有限，與其再設法爭購日用品，倒不如諗吓今年尚餘的時間，如何應對經濟逆風以自保。未來半年，將會見到失業率上升、企業大幅收縮甚至倒閉，這兩年高價成交的物業，斷供或蝕讓的個案會增加，經濟景氣度幾可肯定會比當年沙士還要差。

第一個自保的動作，係計計每月開支，再評估吓收入風險，量入為出，以防手停口停，一家大細，儲備可以捱到幾耐。若認為份工高危，趁仲有份工作兼低息環境，申請定銀行貸款應急錢額度(不取用不收息那種)，非鼓勵借貸，只是以備不時之需，反正就係要預留一定的流動資金應付突如其來的轉變。展望經濟低增長，但疫情過後一段時間，物價有上升風險，一旦出現滯脹，日子必然難過。

其次是，檢討投資組合，減槓桿、控風險，評估固定收入。雖然眼前港股好似冇疫情發生，皆因經濟景氣雖差，但低息環境資金氾濫，唔少資金缺乏出路，仍停留喺魚缸玩「鬥傻」遊戲。但誠如筆者近日多次強調，組合中小部分作即日鮮短線操作並無不可，但必須要留意保持一定比例現金及黃金等多元化兼避險的投資，股票部分盡量避免持太多受經濟衰退打擊的傳統產業股，如銀行股，免得賺息唔夠蝕價。

此外，亦是好重要的，乃每日自覺保持樂觀的心情，多接觸正能量。未來的經濟景氣有多差，難以預料，尤其如今股市正不斷透支未來，一旦調整開始，會有覆巢災劫之感。但經濟總有起跌周期，與其悲觀過日子，倒不如每日提醒自己觀人觀物要保持正面，別轉牛角尖。畢竟如今是新、舊經濟交替的時代，商業和消費模式都在轉變當中，傳統產業不景，不等於完全沒有商機，新經濟產業門檻較低，最重要是懂得應用創新科技，捕捉市場機會，總有機會開拓新財路，而新經濟概念亦能為股市帶來炒波幅的機遇，故經濟差不等如世界末日。總之身處逆境，心態上要時刻保持謹慎之餘，還須保持積極性，頭腦清晰，始有機會獲「財神爺」眷顧！

東方產經專欄作者 帥哥

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