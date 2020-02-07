【專家點評】陳汝銘：聯想集團盈利能力強
2020年02月07日 09:00
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聯想集團(00992)早前公布截至2019年9月30日止六個月中期業績，總銷售額為260.34億美元，按年升2.93%。毛利按年升24%至42.31億美元，毛利率16.3%，較去年13.5%上升2.8百分點。除稅前溢利按年增加69%至5.5億美元，期內權益持有人應佔溢利增1.19億美元至約3.64億美元，按年升48.47%。中期股息每股6.3港仙。
個人電腦和智能設備業務方面，收入按年增加8%至202.87億美元，佔集團總收入的78%。業務的稅前溢利同比上升21%至11.35億美元，其稅後溢利率同比增加0.6個百分點至5.6%的同期內新高。市場份額計為全球最大的個人電腦品牌，而且持續增長。高增長和高端細分市場份額的增長，幫助提升收入及改善盈利。其中工作站、輕薄本、顯示器和遊戲電腦中實現了收入和出貨量達雙位數增長。
未來，相信集團能保持其個人電腦及智能設備業務的收入增長以及盈利能力。並且隨着科技進步，市場出現更多配備新技術(如5G)的產品和應用，預期將加快數據增長的長期趨勢，令集團數據中心業務的銷售額反彈。建議可在5.2港元附近買入，目標價睇6元，如失守4.9則先行止蝕。
西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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