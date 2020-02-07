港股回吐200點　「ATM」偏軟　軟件股炒上

港股過去4日累彈過千點後回吐，恒生指數曾跌243點，低見27,249點，暫跌近200點，企27,300水平。國企指數跌近百點，主板成交370億港元。

「ATM」三大科網股回軟，阿里巴巴跌0.8%；騰訊跌0.3%；美團點評跌0.4%。小米集團則連升5日，暫升1.4%重上13元。二線股方面，昨日急升的微盟再升6.6%，高見5.44元。網龍及美圖公司都飆逾一成。

軟件股追升，金山軟件飆近一成；金蝶國際漲逾6%；浪潮國際升5.6%；中國擎天軟件飆逾4%。

重磅藍籌股偏軟，工商銀行跌1.3%；中國平安跌1%；友邦保險跌0.8%；中國移動跌0.4%；滙豐控股及建設銀行跌0.3%。

醫藥股繼續有炒作，海王英特龍生產的利巴韋林注射液被納入試行第五版新冠病毒肺炎診療方案，股價曾飆3.2倍，暫升幅收窄至2.3倍。

【09:20】金融及石油股領跌 騰訊偏軟

港股連升4日後，周五開市回吐。恒生指數跌137點或0.5%，報27,356點；國企指數低開88點或0.82%，報10,676點。

金融及石油股領跌，中國平安及工商銀行開市跌1.1%；交通銀行跌1%；滙豐控股跌0.8%；友邦保險跌0.3%。三桶油跌1.1%至2%。

大型科網股個別發展，騰訊跌0.2%報399.2港元；阿里巴巴跌1.1%報215元；小米集團無起跌；美團點評升0.1%。

其他藍籌股方面，中國生物製藥跌2.3%表現最差；石藥集團則升0.6%。領展高開1.4%，是表現最佳藍籌。

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