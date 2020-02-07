武漢肺炎：海王英特龍生產利巴韋林　股價飆1.9倍

根據國家衛生健康委員會2月5日發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》，對於抗病毒治療方面內容新增「或可加用利巴韋林靜脈注射（成人每次500mg，每日2次）。」利巴韋林為廣譜強效的抗病毒藥物，主要用於呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎和支氣管炎。

公司附屬福州海王福藥有生產利巴韋林注射液，註冊批准文號為「國藥准字H19993231」。2018及2019年度海王福藥利巴韋林注射液的銷售收入分別為120萬元人民幣和103萬元人民幣(未經審計)。集團將高度關注新型冠狀病毒的治療進展，並積極回應防疫需求和組織生產。

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