武漢肺炎：海王英特龍生產利巴韋林 股價飆1.9倍
2020年02月07日 09:58
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海王英特龍(08329)附屬公司生產的利巴韋林注射液被納入試行第五版新冠病毒肺炎診療方案，股價曾炒高1.92倍，高見0.89港元，暫維持1.7倍升幅，成交超過4,200萬元。
根據國家衛生健康委員會2月5日發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》，對於抗病毒治療方面內容新增「或可加用利巴韋林靜脈注射（成人每次500mg，每日2次）。」利巴韋林為廣譜強效的抗病毒藥物，主要用於呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎和支氣管炎。
公司附屬福州海王福藥有生產利巴韋林注射液，註冊批准文號為「國藥准字H19993231」。2018及2019年度海王福藥利巴韋林注射液的銷售收入分別為120萬元人民幣和103萬元人民幣(未經審計)。集團將高度關注新型冠狀病毒的治療進展，並積極回應防疫需求和組織生產。
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