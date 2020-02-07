【專家點評】麥嘉嘉 ：環球寬鬆貨幣政策持續

據報，中國及英國分別對新型冠狀病毒藥物取得進展，消息令投資風險胃納上升，美股做好，債券價格下跌，而美國十年債息回升至近1.65%。世衛指武漢肺炎暫時無有效療法，料短期各地股市仍會因應疫情的發展而出現較大波動。

港股方面，近期資金流向顯示北水流入，周三單日淨流入更創2018年2月至今單日高，數據反映內地資金或趁低吸納，而港股跌至自去年8月至今的上升通道底部亦見反彈。技術上，恒指若回補1月29日裂口介乎27,333至27,774點，走勢便趨穩。疫情對內地零售、餐飲、以至航空交通造成衝擊，但經營線上業務股份可免於疫情影響，料資金短期仍看好線上醫療咨詢、電商外賣及在線教育等股份。

另一方面，受累內地新型冠狀病毒肺炎衝擊，市場擔心中國經濟被拖累。早前中國社科院表示，疫情或拖累內地首季國內生產總值增長約1個百分點至大約5%。有見及此，內地政府即時推出措施，以防止經濟嚴重下滑。人民銀行、財政部、銀保監、中證監及外管局五大部委聯合提出共30條金融措施，以緩解疫情對中小企經營上帶來的資金壓力。預計內地將推出更多逆周期政策，提高政府赤字預算及加強引導降低企業信貸成本等，以防止經濟出現斷崖式下跌。展望首季，由於內地表明需壓低企業信貸成本，市場憧憬人行將於本月下調貸款市場報價利率及降準。

由於環球寬鬆貨幣政策持續，繼美國及澳洲宣布維持利率不變，泰國央行更宣佈減息0.25厘，預期中國加快減息步伐，反映低息環境將成為今年主題。投資者在資產配置時應考慮加入收益元素。由於亞洲與成熟市場息差仍有距離，亞洲債相對具吸引力，尤其是高收益債券，現水平收益率仍相對吸引。由於內地疫情爆發，避險意識增加令短期資金仍然流入美國國債及美元投資級別債。但在亞洲地區，尤其是中國減息空間較大，長遠部分配置亞洲高收益債仍值得關注。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人)

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