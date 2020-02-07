武漢肺炎：人行促強化金融支持防控工作　穩經濟增長

內地媒體報道，中國人民銀行副行長潘功勝於記者會上稱，金融部門要採取一系列措施，進一步強化金融支持疫情防控工作，保障民生和支持實體經濟穩定發展。實施好逆周期調節，針對疫情防控需要和節後資金到期較多等情況，通過公開市場操作、常備借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具，提供充足流動性，保持金融市場流動性合理充裕，促進貨幣信貸合理增長。

他指出，市場普遍認為疫情影響是暫時的、有限的，中國經濟將繼續展現極強的韌性，中國政府有充足的政策空間，穩定經濟增長。

潘又表示，引導金融機構加大對疫情防控領域受疫情影響較大地區、行業和企業，以及社會和民生領域的信貸支持力度，對相關行業以及有發展前景但暫遇困難的企業，特別是小微企業不盲目抽貸、斷貸、壓貸。要提高審批效率，降低貸款成本，完善續貸安排，增加信用貸款和中長期貸款，幫助企業渡過難關。

另外，在疫情防控期間，對生產、運輸、銷售重要醫用、生活物資的骨幹企業實行名單制管理，對名單內的企業，由人行通過低成本專項再貸款、中央財政貼息的方式提供優惠利率的信貸支持。完善受疫情影響的社會民生領域的金融服務，提高疫情期間金融服務的效率。適當放寬資本市場相關業務辦理時限，靈活妥善調整企業信息披露等監管事項，減免疫情嚴重地區公司上市等部分費用。

－－－－－－